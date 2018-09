Calcio: 3 turni a Pulgar, stop Gasperini

ROMA, 18 SET - Il giudice sportivo della serie A ha squalificato per tre giornate il giocatore del Bologna, Erick Pulgar "per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba". Una giornata di squalifica è stata poi inflitta, con la prova tv, all'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per aver pronunciato espressione blasfema al 9' del secondo tempo. Gasperini, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria veniva "inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio".