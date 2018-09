Chiellini, D:Costa non va crocifisso

TORINO, 18 SET - Douglas Costa "ha tutto il nostro appoggio, ha sbagliato, pagherà, ma non va crocifisso". Così Giorgio Chiellini, capitano della Juventus sulla vicenda dell'attaccante brasiliano, squalificato per 4 turni in campionato per lo sputo a Federico Di Francesco. "E' un ragazzo d'oro - ha aggiunto Chiellini, alla conferenza stampa di vigilia Champions, a Valencia - sa di non essersi comportato bene, ha chiesto scusa, di sicuro non succederà più".