De Rossi: Sfida Real può ridarci fiducia

ROMA, 18 SET - "Siamo i primi a chiedere di più a noi stessi, ma non è facile paragonare questa squadra con quella della passata stagione. Io resto fiducioso". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in vista del debutto in Champions dei giallorossi domani sul campo del Real Madrid, campione in carica. "La miglior partita per ripartire? No, ma visto che sfide più semplici ci hanno portato grandi delusioni domenicali, perché no? - spiega il centrocampista -. Magari esce fuori un risultato positivo, una grande prestazione che potrebbe ridarci slancio e fiducia, facendoci ricordare quanto siamo stati forti pochi mesi fa e che possiamo tornare a esserlo".