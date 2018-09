Di Francesco:Costa?Orgoglioso mio figlio

ROMA, 18 SET - "Sono indignato per quello che ho sentito, per le presunte parole che Federico avrebbe detto a Douglas Costa. Lui alla fine è stato l'unico a prendersi uno sputo, umiliazione unica". Così Eusebio Di Francesco sull'episodio dello sputo. "Chiunque avrebbe reagito in maniera differente, lui invece è stato un grande uomo e io sono orgoglioso come padre - aggiunge - L'unico a non aver avuto le scuse è stato lui, ed è assurdo. Non dovrei essere io a prendere le sue difese. È passato da vittima a colpevole. E poi sui social hanno augurato la morte a me e a mio figlio".