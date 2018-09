'Spero soluzione tempi supplementari'

ROMA, 19 SET - "Zero polemiche. Il problema è che se non c'è la condivisione, il governo, come era giusto che fosse, non dà le garanzie; quindi mi auguro che nei tempi supplementari si trovi questa condivisione nell'interesse di tutti". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine del convegno 'Emergenza cancro', in merito alle candidature italiane per le Olimpiadi invernali del 2026.