Collegio garanzia rinvia udienza format

ROMA, 19 SET - E' stata rinviata al 28 settembre prossimo l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo, 21 settembre. Lo ha deciso il presidente del Collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l'udienza cautelare collegiale per il 26 settembre.