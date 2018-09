Di Francesco: "Poca qualità,preoccupato"

ROMA, 19 SET - "Abbiamo sofferto la loro grande qualità, soprattutto nel primo tempo, abbiamo sbagliato tantissimo. Abbiamo anche avuto qualche occasione, sapevamo che potevano concederci qualcosa, ma non siamo riusciti ad approfittarne. Siamo stati troppo remissivi, e soprattutto con poca qualità: la loro vittoria è meritata. Mi preoccupo in senso generale, per alcune nostre mancanze, anche se dall'altra parte c'era una squadra veramente forte. Ora dobbiamo rialzarci in campionato". Così Eusebio Di Francesco, a Sky Sport dopo il ko della Roma in casa del Real Madrid.