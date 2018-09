Allegri 'sacrificio e spirito di gruppo'

TORINO, 20 SET - "Con sacrificio e spirito di gruppo si esce dalle situazioni complicate". Così Massimiliano Allegri, sui social, dopo lo 0-2 della sua Juventus contro il Valencia. "Complimenti per l'attenzione e la pazienza!", conclude il tecnico bianconero elogiando la sua squadra che, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Ronaldo ha iniziato la Champions League con una vittoria in trasferta.