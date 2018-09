Juve:Pjanic, splendido inizio Champions

TORINO, 20 SET - "Il nostro girone non è facile: venire a Valencia e vincere 2-0 è uno splendido inizio". Miralem Pjanic commenta così, a Uefa.com, la vittoria contro il Valencia decisa dalla sua doppietta dal dischetto. "Non era facile segnare - osserva il bianconero -, conosco bene Neto, ha giocato con noi per anni per cui ho lavorato molto con lui. Ma sono felice di aver segnato perché è un grande portiere e ha giocato una grande partita. Prima del rigore ha fatto molte parate, come ho detto non era facile ma sono molto felice di aver segnato questi due gol che ci hanno permesso di conquistare i primi punti in questa Champions League".