Emre Can, espulsione CR7 non al 100%

TORINO, 20 SET - "L'espulsione di Ronaldo? Se tiri fuori il cartellino per quel motivo, devi farlo sempre per ogni fallo". Così il centrocampista della Juventus Emre Can sull'espulsione del compagno di squadra al Mestalla di Valencia. "Quello dovrebbe essere rosso - è stata la domanda retorica del centrocampista ai microfoni di DAZN -? Ho appena saputo che la causa fosse da imputare alla tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio. L'espulsione non c'è al 100%".