Euro 2024: Erdogan conta su obiettività

ISTANBUL, 26 SET - La Turchia si aspetta una "valutazione giusta e oggettiva" da parte della Uefa sulla sua candidatura a ospitare l'Europeo di calcio del 2024. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, alla vigilia dell'annuncio del Paese scelto per accogliere la competizione tra Turchia e Germania. "Penso che a un Paese pazzo del calcio come la Turchia, che soddisfa tutti i criteri per ospitare l'evento, andrebbe data questa opportunità. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che gli stadi saranno pieni per i Campionati Europei", ha aggiunto Erdogan. In base ai rapporti di valutazione delle candidature diffusi la scorsa settimana dalla Uefa, quella tedesca appare favorita. Tra i punti deboli di Ankara, il giudizio espresso sulla situazione dei diritti umani.