Presidente Perugia, dl contro norme Fifa

ROMA, 6 OTT - "Non si capisce come faccia il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a dichiarare che l'Entella debba essere riammessa in serie B, in contrasto con quella che è la vicenda nei fatti e col diritto in essere". Sulla controversa questione dell'organico del campionato di serie B, interviene, con una dichiarazione all'Ansa, il consigliere di Lega serie B e presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre. "Tra l'altro, il decreto sulla giustizia sportiva concepito da Giorgetti - aggiunge il patron della squadra umbra, che sottolinea di non aver "nulla di personale col presidente Gozzi" - è in chiara violazione delle norme internazionali che impediscono alla politica di intromettersi nei fatti sportivi, quindi contrario alle norme Fifa".