Cassano:con testa oggi avrei vinto molto

GENOVA, 8 OTT - "Se avessi avuto dieci anni fa la testa che ho adesso avrei fatto e vinto molto di più". Lo ha detto Antonio Cassano, ospite di SkySport, al termine del primo allenamento con l'Entella, augurandosi per la sentenza di domani per il ripescaggio che la squadra ligure "abbia quello che merita". "Se rimarrei anche in C? Per il presidente Gozzi farei di tutto. E' una delle poche persone serie nel calcio" ha concluso Cassano.