Figc: Fabbricini, coesione dopo voto

LA SPEZIA, 13 OTT - "Fra 7 giorni ci sarà l'assemblea della federazione, ci sarà una nuova classe dirigente democraticamente eletta, il mio augurio è che ci sia una grande coesione: se c'è si può fare bene, se non c'è probabilmente avremo una strada più in salita. E io spero che per il bene del calcio questa strada sia sempre più piana se non in discesa". Lo ha affermato il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla presentazione del progetto editoriale 'Donne di Calcio', che ha anticipato la sfida tra Juventus e Fiorentina Women valevole per la Supercoppa Femminile, in programma allo stadio Picco della Spezia. "Sono molto felice che questo sia l'ultimo atto calcistico del mio commissariamento. Sono contento perché abbiamo lavorato bene per il calcio femminile, sicuri che quelle decisioni prese, fossero le uniche possibili per continuare a crescere" ha aggiunto.