Bocciato in tutto ex ct Tunisia Benzarti

TUNISI, 21 OTT - Performance negativa della squadra, cattivi risultati, allenamenti scadenti e relazioni non buone con i giocatori. Questi i motivi alla base del licenziamento da parte della Federcalcio tunisina del ct della nazionale di calcio Faozi Benzarti. Un licenziamento che arriva comunque quattro giorni dopo la qualificazione alle fasi finali della CAN 2019 che si giocherà in Camerun. Nominato a fine luglio per sostituire il dimissionario Nabil Maaloul, aveva firmato un contratto della durata di due anni con possibilità di rinnovo. La Federcalcio tunisina si è riservata, inoltre, di nominare il nuovo ct delle Aquile di Cartagine entro la data della prima partita della Nazionale nel 2019. Nel frattempo gli assistenti allenatori Mourad Al-Oqbi e Maher Kanzari saranno gli head coach per i prossimi due impegni in programma a novembre.