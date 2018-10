Serie A: Frosinone-Empoli 3-3

FROSINONE, 21 OTT - Frosinone ed Empoli hanno pareggiato 3-3 in un incontro della nona giornata del campionato di calcio di serie A. Un autogol di Silvestre all'8' ha portato in vantaggio la squadra di casa, che poi ha subito la rimonta degli ospiti con Zajc al 32' e lo stesso Silvestre al 6' della ripresa. Reazione del Frosinone con una doppietta di David Ciofani, al 7' su rigore e quindi al 18'. Il turco Ucan al 34' ha riportato il risultato in parità. Il pareggio lascia i laziali penultimi con un punto e l'Empoli terz'ultimo a sei.