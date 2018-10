Calcio: Spartak Mosca esonera Carrera

(ANSA-AP) - MOSCA, 22 OTT - Massimo Carrera non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Il tecnico ex Juventus con cui la squadra della capitale nel 2017 aveva vinto il suo primo titolo degli ultimi 16 anni è stato esonerato a causa dei cattivi risultati in questo avvio di stagione. Attualmente lo Spartak è sesto in classifica, dopo essersi piazzato terzo nella scorsa stagione e aver mancato la qualificazione alla Champions League. Così Carrera è stato cacciato perché, ha fatto sapere il club, "non ci sono segnali di miglioramento della situazione".