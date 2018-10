Fibv: Ghirelli lascia, eletto Meli

ROMA, 28 OTT - L'assemblea della Lega italiana Beach volley ha eletto all'unanimità alla presidenza Gianfranco Meli. L'imprenditore romano, informa la Fibv, prende il posto di Francesco Ghirelli, che ha rimesso il proprio incarico alla vigilia delle elezioni per i vertici della Lega italiana calcio professionistico (Lega Pro), che lo vede candidato per succedere a Gabriele Graavina, a sua volta eletto presidente della Figc. "Sono stati otto anni splendidi, in cui si è lavorato con grande entusiasmo al progetto Lega - ha commentato Ghirelli -, contribuendo a farne un punto di riferimento del Beach Volley Italiano. Prende il mio posto Meli, uomo di grandi vedute sportive che sicuramente potrà far progredire il movimento con la massima autonomia". Meli, ringraziando Ghirelli, ha annunciato a breve una riunione di Consiglio per programmare le attività della prossima stagione. Lasciano la carica di consiglieri anche il Luigi Ludovici e Astolfo di Amato. Confermati Andrea Bissacco,Andrea Alessandri, Marco Dodi ed Emiliano Manni.