Lopetegui sorprende Real e va in campo

ROMA, 29 OTT - Lopetegui, che non avrebbe dovuto dirigere l'allenamento a Valdebebas, invece, ha sorpreso tutti e si è presentato poi in campo. Gli stessi giocatori del Real Madrid sono apparsi stupiti dalla presenza del tecnico, dal momento che era stato loro riferito che la seduta in vista della sfida di Coppa del Re avrebbe dovuto dirigerla Santiago Solari, attuale allenatore del Castilla. Marca ha pubblicato le foto di Lopetegui in campo mentre dà istruzioni in un clima surreale. Di certo, dopo l'addio dato ieri ai giocatori, nello spogliatoio del Camp Nou, nessuno si aspettava di vedere Lopetegui stamattina all'allenamento del Real Madrid.