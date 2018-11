Spalletti: Barca favorito per il trofeo

MILANO, 5 NOV - "Allegri ha detto che il Barcellona è favorito per vincere la Champions? Sono d'accordo, è la squadra meglio attrezzata per vincere anche nel confronto con la Juventus". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro i blaugrana in Champions. "In Italia probabilmente vincerà la Juventus, a meno che non sia una squadra che faccia cose incredibili - ha proseguito -. Noi siamo cresciuti, ma siamo ancora lontani. Qualcuno dice che siamo meglio del Napoli, ma si scavalla nella presunzione".