Barrow,velocità per battere difesa Inter

BERGAMO, 7 NOV - "L'Inter ha una difesa forte e molto fisica, ma si può battere in velocità, che è una mia caratteristica". Musa Barrow promette battaglia a nome dell'Atalanta per il lunch match domenicale: "Ci stiamo preparando bene per fare punti, un pareggio o una vittoria vanno bene - prosegue l'attaccante gambiano, 20 anni il prossimo 14 novembre - Loro sono una grande squadra e anche in forma, soprattutto Icardi e a centrocampo Brozovic. Ma hanno dovuto giocare in Champions col Barcellona e questo per noi può essere un vantaggio".