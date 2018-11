Ronaldinho a Belgrado per girare spot

BELGRADO, 8 NOV - Ronaldinho, ex stella del calcio brasiliano e internazionale, e' a Belgrado per girare uno spot pubblicitario. Nel darne notizia, i media serbi precisano che il fantasista, che in passato ha giocato per Milan, Barcellona e Paris Saint Germain, e' giunto ieri sera con un volo da Parigi e ai tanti giornalisti che lo attendevano all'aeroporto non ha rilasciato dichiarazioni. Nei giorni scorsi i media internazionali hanno riferito di presunti problemi finanziari e pesanti debiti per Ronaldinho.