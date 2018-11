Potenza-Matera: Ghirelli 'inaccettabile'

ROMA, 19 NOV - "E' inaccettabile rovinare una festa dello sport con migliaia di tifosi e tante famiglie sugli spalti". Sono le prime parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, dopo aver appreso che, dopo il derby tra Potenza e Matera, sono stati distrutti i servizi igienici, divelte le porte e imbrattati i muri. "Non è accettabile che l'immagine di una partita, di un derby contraddistinto da una sana competizione - continua Ghirelli - venga macchiata da delinquenti che vogliono distruggere la magia del calcio e del campionato serie C delle tradizioni". "Auspico - aggiunge Ghirelli - che il Matera Calcio applichi quanto previsto dalla normativa e applichi il codice di gradimento come hanno fatto altri club di Lega Pro, con il divieto di ingresso allo stadio di chi distrugge il calcio, e che la giustizia faccia il suo corso. Se il Comune di Potenza farà richiesta danni, se ci sono gli elementi, la Lega Pro sarà al fianco del Comune di Potenza".