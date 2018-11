Under 21: amichevole Italia-Germania 1-2

ROMA, 19 NOV - L'Italia Under 21 è stata sconfitta 2-1 (1-1) dalla Germania in una amichevole disputata a Reggio Emilia. Azzurrini di Luigi Di Biagio a in vantaggio con Parigini al 21' del primo tempo. Pareggio tedesco al 42' su rigore trasformato da Waldschmidt, che ha realizzato anche il gol decisivo al 2' della ripresa.