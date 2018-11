Al Brasile basta Richarlison, Camerun ko

ROMA, 20 NOV - Il Brasile ha battuto in amichevole per 1-0 il Camerun a Milton Keynes (Inghilterra), sul terreno dell'MK stadium. Ha deciso il match un gol realizzato al 45' da Richarlison che all'8' aveva sostituito l'infortunato Neymar. L'attaccante del PSG è uscito per un guaio muscolare, toccandosi l'inguine dopo un tiro sbagliato.