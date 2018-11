Marotta è a Consiglio informale Lega A

MILANO, 21 NOV - Sbarcato di primo mattino dalla Cina dove ha incontrato i vertici di Suning in vista del suo approdo all'Inter, Beppe Marotta sta partecipando a un Consiglio informale della Lega Serie A. Il dirigente interista in pectore, che partecipa al Consiglio in quanto consigliere federale, ha fatto il suo ingresso negli uffici della Lega assieme all'ad nerazzurro Alessandro Antonello, dopo un pranzo a cui hanno partecipato anche gli altri consiglieri e il presidente della Lega, Gaetano Miccichè. Fra i temi al centro della riunione ci sono le proposte da portare nel confronto con il Governo sulle norme in Finanziaria che impattano sul mondo del calcio, la scelta del nuovo amministratore delegato e le altre nomine per completare l'organigramma della Lega Serie A, anche alla luce dell'imminente ingresso di Marotta nell'Inter, che già siede in Consiglio di Lega con Antonello.