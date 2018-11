De Laurentiis, serve chiarimento su Var

NAPOLI, 21 NOV - "Dalla Var non si torna indietro ma, in caso di episodi dubbi, l'arbitro deve sempre controllare il video. Occorre sedersi attorno a un tavolo e chiarirsi bene su questo punto, altrimenti bisognerà intervenire pesantemente, fino a chiedere i danni. Non dimentichiamo che c'è stata Calciopoli e che si fa presto a pensare male". Aurelio De Laurentiis è molto severo nel giudizio su quanto affermato recentemente da Rizzoli riguardo l'uso della Var. Parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli commenta quanto detto dal designatore sulle sette-otto sviste arbitrali che ci sono state nella prima parte della stagione. ''Ma perchè, è così complicato? - si chiede De Laurentiis -. La tecnologia deve essere di aiuto ai club e agli arbitri. Se la cabina di regia non interviene quando c'è qualche cosa e si aspetta che lo faccia l'arbitro, non va bene. E' la Var che deve fermare il gioco e dire all'arbitro di andarsi a rivedere l'episodio. Questo non sta avvenendo".