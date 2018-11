Inter: Asamoah, Frosinone? Dare segnale

MILANO, 21 NOV - "La partita contro il Frosinone non è semplice. Dobbiamo dare un segnale importante e prepararci al meglio per la sfida contro il Tottenham". Lo ha detto il terzino dell'Inter, Kwadwo Asamoah, verso la sfida di sabato contro i ciociari. "Se non si entra in campo convinti si può perdere o pareggiare - ha proseguito Asamoah, intervistato da Sky -. Quello contro l'Atalanta è stato uno schiaffo pesante per noi, dobbiamo imparare tanto. Ora guardiamo avanti, lavoriamo bene per migliorare di partita in partita". La testa va già al match di Champions League con il Tottenham: "Se vinciamo in campionato, poi ci saranno più motivazioni per la partita contro il Tottenham. Il passaggio del turno non è cosa fatta, dobbiamo ancora tenere duro e sudare". Conclusione dedicata a Marotta: "È un piacere lavorare con lui, è un direttore con il quale ho lavorato sei anni. Ha grande personalità e aiuta la squadra", ha concluso Asamoah.