Atalanta: Zapata,dimenticare 4-1 a Inter

BERGAMO, 21 NOV - "Dobbiamo metterci alle spalle la vittoria sull'Inter prima della sosta e trovare continuità nei risultati". A quattro giorni dalla ripresa del campionato a Empoli, Duvan Zapata esprime la volontà dell'Atalanta di non stoppare la serie positiva di quattro partite: "È importante continuare a vincere per crescere ancora come squadra, anche per la nostra gente che ci sostiene sempre, soprattutto quando le cose si complicano", ha aggiunto l'attaccante, intervenuto a un incontro coi tifosi a Oriocenter insieme a José Palomino. "Ho saltato l'Inter per un problema al polpaccio destro, ma adesso ho recuperato e sono a posto - ha affermato il difensore argentino -. L'affetto del pubblico è fondamentale per affrontare ogni partita, ma anche fuori dal campo. Ci stiamo preparando seriamente come sempre, sentiamo la città vicina e vogliamo rappresentarla al meglio".