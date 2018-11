Siviglia riscatterà Andrè Silva da Milan

ROMA, 22 NOV - Il Siviglia riscatterà Andrè Silva, l'attaccante portoghese preso in prestito dal Milan la scorsa estate e sui cui il club andaluso ha il diritto di acquisto a 38 milioni. "Abbiamo un'opzione su di lui e il Milan non può far nulla - ha fatto sapere il direttore sportivo del Siviglia, Joaquin Caparros, secondo quanto riportano i media spagnoli - Anche altri club vorrebbero il giocatore ma i tifosi possono stare tranquilli: entro la fine della stagione o prima (il riferimento è alla finestra invernale, ndr) eserciteremo quel diritto e sarà un contratto di diverse stagioni". Arrivato a Siviglia dopo una stagione deludente con la maglia rossonera, Andrè Silva ha trovato spazio e gol con la maglia biancorossa segnando sette reti in undici partite di Liga.