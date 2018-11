Allegri, Dybala in crescita,non si fermi

TORINO, 23 NOV - "Aver segnato in Nazionale, cosa a cui tiene molto, è per Paulo Dybala un passo in avanti". Massimiliano Allegri commenta così il momento dell'attaccante argentino. "E' in fase di crescita, ha iniziato molto bene ed è in un ottimo momento fisico e mentale - sostiene il tecnico della Juventus - La sua crescita non si deve però fermare. Dipende da lui".