Milan: Higuain in appello per squalifica

ROMA, 23 NOV - Gonzalo Higuain è da poco arrivato a Roma presso la Corte federale d'appello che dovrà discutere del ricorso del Milan contro la squalifica di due giornate comminata dal giudice sportivo all'attaccante argentino espulso in occasione della gara con la Juventus. Il Pipita, accompagnato dall'avvocato del club rossonero, è stato sanzionato per le proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per la condotta gravemente irriguardosa tenuta nei confronti dell'arbitro Mazzoleni al momento dell'allontanamento dal terreno di gioco. L'obiettivo del Milan è di ottenere uno sconto di un turno dalla Corte d'appello in modo tale da riavere a disposizione l'attaccante per la gara col Parma in programma a San Siro il 2 dicembre.