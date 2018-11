Spalletti, non ci serve fare il mercato

MILANO, 23 NOV - "Per ora non sentiamo la necessità di fare qualcosa di importante nel prossimo mercato. Ma l'apertura delle possibilità di acquistare o cedere ci deve trovare pronti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone. "Infortuni? Le grandi squadre hanno un cumulo di partite importanti, può succedere di farsi male - ha proseguito Spalletti - Oltre a D'Ambrosio e Asamoah non abbiamo altri terzini, bisognerà in caso adattare un difensore. Ma siamo fiduciosi di recuperare Vrsaljko in poco tempo". Chiusura dedicata ai tifosi, dato che domani sono attesi a San Siro oltre 60mila spettatori: "I nostri tifosi usano sempre la stessa garra, per loro è importante che ci sia di mezzo l'Inter per starle vicina. Per indossare questa maglia dobbiamo essere come loro, altrimenti non meritiamo di indossarla".