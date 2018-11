Germania: Dortmund riscatta Paco Alcacer

ROMA, 23 NOV - La notizia da giorni era nell'aria, ma adesso è stata ufficializzata dalla stessa società tedesca: Paco Alcacer è stato riscattato dal Barcellona e ha firmato con il Borussia Dortmund un contratto fino che scadrà nel 2023. Il centravanti, che nell'attuale Bundesliga ha segnato 9 gol in 303' (uno ogni 44'), si era trasferito in estate dalla Spagna alla Germania con la formula del prestito. "Abbiamo comunicato oggi al Barcellona che Paco è totalmente con no; si è rapidamente integrato, diventando parte integrante della nostra squadra", ha detto il ds Michael Zorc, che poi ha aggiunto: "E' un cannoniere vero, di grande qualità, come conferma il fatto che ha già deciso partite importanti per noi".