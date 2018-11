Euro U.21: Gravina, evento per Paese

SANT'AGATA BOLOGNESE (BOLOGNA), 23 NOV - Per il presidente della Figc Gabriele Gravina, l'Europeo Under 21 alle porte sarà un test utile all'Italia per dimostrare di poter rientrare nel grande giro dell'organizzazione di eventi internazionali: "Saremo sotto la lente di ingrandimento dell'Europa e del mondo e sarà l'occasione di dimostrare che siamo pronti sia a livello politico territoriale che a livello politico centrale. Sarà una sfida e dovremo farci trovare pronti come la nostra Italia". Dal punto di vista sportivo, secondo Gravina "abbiamo un girone tosto, ma a questo livello non poteva che essere così. Siamo l'Italia, abbiamo il record di vittorie di europei Under 21 (5 titoli) e di partecipazione e dobbiamo farci trovare pronti e non avere paura di nessuno".