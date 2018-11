Napoli: Ancelotti, accorciare sulla Juve

NAPOLI, 24 NOV - "Dobbiamo sfruttare queste partite fino a Natale per accorciare la distanza dalla prima e provare passare il turno in Champions". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della ripresa del campionato contro il Chievo. "Non abbiamo mai pensato - ha spiegato l'allenatore degli azzurri partenopei - al calendario difficile all'inizio, come non pensiamo che sia facile adesso, prepariamo ogni sfida senza pensare alla classifica. I sei punti dalla Juve? Preferiremmo averne di meno, ma è quello che deve darci motivazione. Più che demerito nostro è merito della Juve che ha fatto solo un pareggio". Ancelotti ha avvisato sulla pericolosità del match di domani. "Il Chievo - ha detto - è fanalino di coda, ma avrà tante motivazioni: ha cambiato allenatore, non abbiamo indicazioni e proporranno cose nuove. Pure a Genova poteva sembrare facile, poi s'è complicata".