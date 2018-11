Libertadores:Conmebol, escludere vandali

ROMA, 25 NOV - "E' stata una giornata triste per il calcio sudamericano. Il Conmebol chiede con forza alle autorità competenti di intraprendere un'azione immediata e offre la collaborazione per identificare, catturare e perseguire i responsabili dei fatti di violenza di ieri. Questi episodi non possono restare impuniti. I responsabili devono rimanere entro i margini della legge e fuori dalla società". Con alcuni tweet, sul sito ufficiale dell'ente che gestisce il calcio in Sudamerica, il presidente Alejandro Dominguez torna sugli episodi di violenza che hanno causato il rinvio a oggi del ritorno della finale della Libertadores fra River e Boca. "Invito i giocatori del Sudamerica a fissare come priorità l'unione degli sforzi per identificare, combattere le cause e gli atti di violenza che gettano ombre sul calcio - aggiunge il dirigente paraguayano -. Il Conmebol chiede di vivere una finale in pace, rispettando per i rivali. Invitiamo tutti gli appassionati a condividere i valori del Fair-play".