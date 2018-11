Mandzukic: Fascia un onore, io juventino

TORINO, 25 NOV - "Un onore vestire la fascia di capitano e festeggiare un'altra importante vittoria". Mario Mandzukic non dimenticherà il 2-0 sulla Spal per quella fascia, onorata con il gol del raddoppio che ha chiuso il discorso. "Ringrazio il nostro staff e i miei compagni per la fiducia - aggiunge il croato, su Twitter -. Con o senza la fascia, mi sento un vero juventino e darò sempre il massimo per questa maglia". Partita particolare anche per Daniele Rugani, titolare ieri sera. "La regola è semplice - osserva il difensore su Twitter -. Allenarsi a testa bassa, farsi trovare sempre pront. Il giorno dopo iniziare da capo". Le parole del difensore spazzano via le polemiche sul suo scarso utilizzo. "Questo sono io - sottolinea -, il resto sono solo chiacchiere...". Da Rugani a Chiellini, entrato all'87' giusto in tempo per timbrare la presenza numero 483 con la Juventus, che lo fa balzare al quinto posto della classifica dei giocatori più utilizzati in bianconero: "Vittoria importante. Avanti così", twitta Chiellini.