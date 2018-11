Libertadores:rafforzate misure sicurezza

BUENOS AIRES, 25 NOV - Si rafforzano le misure di sicurezza in vista della finale di Coppa Libertadores rinviata ieri dopo i gravi incidenti avvenuti prima della gara. Le autorità argentine hanno cominciato a mettere in campo gli agenti per la sfida tra River e Boca,. I responsabili della sicurezza hanno deciso di aggiungere ai 2.200 agenti previsti, un contingente supplementare della gendarmeria che sarà dispiegato lungo l'avenida del Libertador, nelle vicinanze dello stadio Monumental. In un comunicato, la polizia argentina ha reso noto che sono 56 le persone arrestate nei disordini seguiti all'attacco dell'autobus del Boca.