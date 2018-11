Cagliari di emergenza contro il Torino

CAGLIARI, 25 NOV - Emergenza formazione per Maran in vista della sfida in notturna di domani contro il Torino alla Sardegna Arena. Oltre Padoin tra i titolari è a forte rischio anche Castro che ha rimediato alla fine dell'allenamento di oggi un problema al ginocchio. Domani le convocazioni, ma il mister sta già pensando alle contromisure: Lykogiannis dovrebbe occupare la fascia sinistra, mentre Joao Pedro dovrebbe arretrare il suo raggio d'azione e in avanti Sau dovrebbe giocare accanto a Pavoletti. In dubbio anche Faragò. Le prime parole di Maran nella presentazione della gara con i granata sono state per il collega Mazzarri, da giocatore un ex del Cagliari, che ieri ha accusato un malore e non potrà seguire la sua squadra domani sera. "Spero che Walter possa rimettersi al più presto - ha detto Maran - Auguri da parte mia e da tutta la società". Sulla partita Maran è stato molto chiaro. "Quella di domani - ha detto - sarà la prima di otto gare in trentadue giorni.