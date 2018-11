Cori razzisti: Malagò,interrompiamo gare

TOKYO, 25 NOV - "Sono del tutto d'accordo con il mio amico Carlo Ancelotti, di fronte a offese ripetute come quelle dei cori razzisti o di discriminazione territoriale che dir si voglia, occorre prendere provvedimenti forti fino ad arrivare alla sospensione delle gare". Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, interviene in collegamento da Tokyo in diretta alla trasmissione della Rai, la Giostra del gol, sulla polemica del giorno nel calcio. "E ha ragione anche il presidente della Figc Gravina - aggiunge Malagò - non si deve lasciare nulla di intentato per spezzare questa catena".