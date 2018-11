Bologna: Inzaghi, non sono preoccupato

BOLOGNA, 25 NOV - In casa rossoblù si predica calma e sangue freddo. Il dopo partita del pareggio a reti inviolate tra Bologna e Fiorentina racconta la tranquillità di Filippo Inzaghi che non si dice preoccupato malgrado il terzultimo posto in classifica dei suoi. "C'è ancora tanta strada da fare e la prestazione di oggi è stata all'altezza contro una Fiorentina corazzata per l'Europa. Continuando così possiamo fare risultati e toglierci da questa scomoda posizione. E comunque non siamo preoccupati perché sappiamo che il nostro destino è quello di lottare per l'obiettivo salvezza. Solo tra un anno potremo eventualmente fare altri discorsi". Intanto Inzaghi fissa la tabella di marcia: "dobbiamo vincere almeno una partita tra Sampdoria e Empoli". E a dargli serenità è patron Saputo: "sappiamo che se ci sarà bisogno a gennaio interverrà, ma per ora non ne abbiamo parlato".