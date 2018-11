CSA come Parma,3 promozioni di seguito

ROMA, 25 NOV - CSA, sigla che sta per Centro Sportivo Alagoano, come il Parma in Italia. La squadra di Maceiò, città del nord est brasiliano, ha infatti ottenuto la sua terza promozione consecutiva passando dalla Serie D alla Serie A, ovvero il 'Brasilerao', che giocherà l'anno prossimo. La certezza della promozione è arrivata con il successo per 4-0 sul campo della retrocessa Juventude e quindi la certezza del secondo posto nella classifica finale della Serie B, la 'Segundona'. Nel 2017 il CSA aveva invece vinto il torneo di Serie C, mentre nel 2016 era salito di categoria con il secondo posto in quarta serie. Nessuno nei tornei nazionali brasiliani era finora riuscito in un'impresa del genere, perché in precedenza Chapecoense e Santa Cruz avevano ottenuto 3 promozioni in 5 anni. Per il CSA è il ritorno in serie A dopo 31 anni di assenza. Con la squadra di Maceiò salgono anche Fortaleza, Avaì e Goiàs. E ora in società c'è chi ha già lanciato l'idea di un gemellaggio con il Parma. Si attendono reazioni dall'Emilia.