Zanetti, Inter pronta per Tottenham

MILANO, 25 NOV - ''Sarà una partita difficile perché il Tottenham è una squadra in grandissima forma, ma noi saremo pronti perché un risultato positivo significherebbe tanto''. Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato così il momento dei nerazzurri, verso il match di Champions contro i londinesi. ''Anche noi abbiamo fatto un'ottima partita, sarà un mese difficile - ha proseguito ai microfoni di Sky -. Credo che abbiamo fatto il primo passo, ora il mister e i ragazzi prepareranno al meglio queste partite. Lautaro e Icardi insieme? Sarà il mister a valutare quando potranno giocare insieme, ma noi siamo contenti della crescita di tutta la squadra''. Zanetti commenta poi l'imminente approdo in nerazzurro di Beppe Marotta. ''È un dirigente di grandissima esperienza e competenza che verrà ad aggiungersi a una squadra di dirigenti che sta lavorando per far crescere il club a 360", l'opinione di Zanetti.