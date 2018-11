Udinese: Samir a rischio per il Sassuolo

UDINE, 26 NOV - Comincia a svuotarsi l'infermeria dell'Udinese, anche se resta l'incognita Samir, uscito sabato a metà del secondo tempo nella gara con la Roma per un problema alla caviglia: ulteriori esami strumentali saranno eseguiti nella giornata di domani, per capire i tempi di recupero, ma per la sfida con il Sassuolo il brasiliano sembra out. Recupera bene l'attaccante Lukasz Teodorczyk che prosegue nel lavoro per rientrare a disposizione di Davide Nicola alternando palestra e campo, dove ha iniziato anche il lavoro specifico con la palla. Nessun dubbio, invece, sul recupero per la trasferta di domenica per Antonin Barak, che ha saltato la sfida con i giallorossi per un problema alla schiena. Wague e di Balic, entrambi con problemi muscolari, lavorano per essere pronti per domenica. La novità più attesa dal nuovo allenatore dei friulani riguarda però Kevin Lasagna: l'affaticamento muscolare patito al flessore della gamba sinistra dall'attaccante in nazionale è quasi del tutto recuperato.