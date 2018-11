Real favorito a Roma, Napoli quota bassa

ROMA, 26 NOV - Roma e Real Madrid non sono lontane nelle valutazioni degli analisti Snai, alla vigilia della sfida di domani in Champions. La forbice delle quote vede i giallorossi a 3,25, il pari a 3,65 e il successo 'Blanco' a 2,15. Il primato del Real vale 1,28, quello romanista viaggia a 3,25. Tornando al match di domani, le statistiche delle due formazioni spingono sull'Over (almeno tre gol complessivi): 10 reti all'attivo per entrambe fanno scendere la quota a 1,45. Il successo del Napoli sulla Stella Rossa vola basso a 1,16, contro il 7,50 del pareggio e il 18 per un successo ospite; l'Over viaggia a 1,50. Alla Juve e all'Inter basta un pareggio per andare matematicamente avanti: i bianconeri dovranno ottenerlo in casa con il Valencia, a fronte di un pronostico nettamente a favore (vittoria a 1,40, segno 'X' a 4,50, spagnoli proposti a 8,25). Più difficile il compito dei nerazzurri, sfavoriti a Londra contro il Tottenham, sul quale però ha tre punti di vantaggio: inglesi a 1,75, pari 3,85, blitz nerazzurro 4,50.