Vrsaljko non convocato per Tottenham

MILANO, 27 NOV - Niente Tottenham per Sime Vrsaljko. Il terzino dell'Inter infatti non è stato inserito nella lista dei 19 convocati per il match di domani dei nerazzurri in Champions League: dopo l'infortunio alla coscia subito in nazionale, Vrsaljko rimarrà a Milano per continuare la riabilitazione, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la gara contro la Roma di domenica prossima. Nessuna sorpresa tra gli altri convocati, con il ritorno di Brozovic dopo la squalifica in campionato.