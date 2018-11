Atalanta: laser alla retina per Barrow

BERGAMO, 27 NOV - L'Atalanta lunedì prossimo nel posticipo casalingo contro il Napoli dovrà fare a meno di Musa Barrow. L'attaccante gambiano classe '98, già escluso dalle convocazioni contro l'Empoli per problemi ad un occhio a causa di pallonate subite in Nazionale e nella partitella in famiglia a Zingonia di mercoledì scorso, è stato colpito da sofferenza retinica, che è stata trattata col laser stamattina alla Clinica Castelli di Bergamo. Il giocatore potrebbe tornare a disposizione in vista di Udine o della Lazio: i tempi di recupero, fa sapere il club, dipendono dalla sintomatologia.