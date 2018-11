Fiorentina: Pezzella torna in gruppo

FIRENZE, 27 NOV - Continuano gli allenamenti della Fiorentina in vista della gara di sabato al Franchi contro la Juventus. In gruppo è tornato ad allenarsi anche Pezzella, che aveva saltato la gara di Bologna per infortunio. Il capitano argentino sta stringendo i denti perché vuol essere in campo contro i bianconeri. Da valutare anche il croato Pjaca, tra l'altro il suo cartellino è di proprietà proprio della Juventus. L'attaccante viola ha saltato la sfida del dall'Ara per una lombalgia. Pjaca anche questa mattina ha portato avanti un lavoro differenziato ma incrementando i carichi di lavoro. Nei prossimi giorni si capirà se Pioli potrà contare sul croato oppure no. Intanto, procede a gonfie vele la prevendita: solo oggi sono stati venduti oltre 5.000 biglietti. Sommati agli abbonati, al 'bigliettone' per tre gare, e agli altri biglietti venduti nei giorni scorsi è già stata superata quota 35mila presenze.