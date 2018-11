Champions: Spalletti,serve gara da Inter

MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del decisivo match contro il Tottenham. "La partita di domani è il termometro per capire se siamo del livello dell'Inter, è una di quelle sfide a cui dobbiamo ambire - ha proseguito -. Serve fare risultato perché altrimenti potremmo non essere più padroni del nostro destino, è un rischio a cui non dobbiamo correre". "La qualificazione è tutta da guadagnare, non abbiamo nessun vantaggio. Se c'è anche un solo giocatore che pensa di non doversi guadagnare gli ottavi già domani è nel posto sbagliato", le parole di Spalletti.